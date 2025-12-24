Zvijezda “Velikog brata” u kritičnom stanju nakon srčanih zastoja: Pred njom dug i izuzetno težak oporavak

Učesnica američkog rijalitija “Big Brother” (Veliki brat) Miki Li hospitalizovana je u kritičnom stanju nakon što je doživjela niz srčanih zastoja, potvrđeno je putem stranice za prikupljanje pomoći na platformi GoFundMe.

- Danas se, sa teškim srcima, okupljamo kako bismo zatražili vašu podršku. Miki je nedavno pretrpjela više srčanih zastoja i trenutno se nalazi na intenzivnoj njezi, u kritičnom, ali stabilnom stanju - piše u objavi.

Tridesetpetogodišnja učesnica 27. sezone popularnog rijalitija okružena je ljekarima i članovima porodice, ali je, prema riječima organizatorke kampanje Kori Smit, pred njom dug i izazovan put.

Smit je objasnila da je iznenadna zdravstvena kriza dovela do ogromnog emocionalnog i finansijskog pritiska na Miki i njenu porodicu, zbog nagomilanih bolničkih troškova, daljeg liječenja i oporavka.

Prikupljena sredstva namijenjena su pokrivanju medicinskih troškova koji nisu obuhvaćeni osiguranjem, specijalističke njege, rehabilitacije, kao i putnih i smještajnih troškova za članove porodice.

- Miki je dotakla živote mnogih ljudi hrabrošću, snažnom ličnošću i nezaboravnim prisustvom u kući. Hajde da joj sada uzvratimo istom ljubavlju i podrškom, kada joj je to najpotrebnije - dodaje se.