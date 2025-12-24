Asminova porodica poslala javno saopštenje zbog Alibabine kćerke

Otac rijaliti učesnika Asmina Durdžića, Mustafa, oglasio se na društvenim mrežama.
On ne može da vjeruje kakva je drama u "Eliti" između Asmina i njegove bivše partnerke Aneli Ahmić, te poziva sina da se diskvalifikuje.
Pozivam Asmina da se diskvalifikuje i da napusti "Elitu" - napisao je Alibabin tata na Fejsbuku.
Malo potom je na istoj mreži dodao da je njegova posjeta Asminu za Novu godinu, 31. decembra, "upitna".
Asmin i Aneli imaju kćerku Noru, a Mustafa je nedavno javno spomenuo unuku.
Kunem se da ćemo, gdje god budemo mogli, pomoći u vezi Nore. Mi ćemo pomoći, a daću sve od sebe da socijalne službe Austrije oduzmu Noru - naveo je Mustafa na društvenim mrežama.
Asminov tata je, inače, demantovao priče da imaju romsko porijeklo.
- Znam da mnoge interesuje kako izgledaju Asminov tata i mama... Ljudi, mi smo pravi Bosanci i nikakvi Romi - jasan je bio Mustafa.