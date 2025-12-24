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ELITE

Asminova porodica poslala javno saopštenje zbog Alibabine kćerke

Asmin i Aneli imaju kćerku Noru, a Mustafa je nedavno javno spomenuo unuku

Instagram

E. A.

24.12.2025

Otac rijaliti učesnika Asmina Durdžića, Mustafa, oglasio se na društvenim mrežama.

On ne može da vjeruje kakva je drama u "Eliti" između Asmina i njegove bivše partnerke Aneli Ahmić, te poziva sina da se diskvalifikuje.

Pozivam Asmina da se diskvalifikuje i da napusti "Elitu" - napisao je Alibabin tata na Fejsbuku.

Malo potom je na istoj mreži dodao da je njegova posjeta Asminu za Novu godinu, 31. decembra, "upitna".

Asmin i Aneli imaju kćerku Noru, a Mustafa je nedavno javno spomenuo unuku.

Kunem se da ćemo, gdje god budemo mogli, pomoći u vezi Nore. Mi ćemo pomoći, a daću sve od sebe da socijalne službe Austrije oduzmu Noru - naveo je Mustafa na društvenim mrežama.

Asminov tata je, inače, demantovao priče da imaju romsko porijeklo.

- Znam da mnoge interesuje kako izgledaju Asminov tata i mama... Ljudi, mi smo pravi Bosanci i nikakvi Romi - jasan je bio Mustafa.

# ASMIN DURDŽIĆ
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