Zoli obrisali film o Miljani, u kasne sate sve objavio: "Ako se ne javim..."

Bivši rijaliti učesnik Lazar Čolić Zola odradio je film u kojem likovi neodoljivo podsjećaju na Miljanu Kulić i njenu porodicu.

Zola se tim povodom oglasio i otkrio da zbog filma dobija prijetnje, a sada je podijelio novu informaciju.

- Uspjeli su... Srušili su mi cijeli sistem i film. Toliko se plaše istine da nisu birali sredstva da me ugase i unište sve na čemu sam radio! Upotrijebili su svu svoju silu i veze da me tehnički sravne sa zemljom. Trenutno je sve ugašeno, ali im poručujem samo jedno - započeo je Zola i dodao:

- Možete da srušite sistem, ali ne možete da sakrijete ono što narod već zna! Ko god ima veze sa ovim, njemu na čast - napisao je Miljanin bivši.

Zola se potom još jednom oglasio i otkrio da će uraditi sve kako bi povratio svoje djelo.

- Ako se ne javim nikome od bliskih ljudi, ne zamjerite mi... Jednostavno, neću biti pored telefona jer moram da riješim ovaj haos i udarce koji dolaze sa svih strana. Ljubi vas brat, ništa se ne brinite. Neću dozvoliti da nas ućutkaju i da sruše ono za šta sam se borio. Čujemo se kad sve ponovo bude pod mojom kontrolom - najavio je Lazar Čolić Zola.