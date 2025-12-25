Crnogorac zaludio ženski rod: Rijaliti učesnik objavio provokativnu fotografiju





Bivši zadrugar Mensur Ajdarpašić povukao se iz rijaliti svijeta i u potpunosti se posvetio poslu fitnes instruktora.

Ako je suditi po fotografijama i snimcima koje objavljuje, čini se da u poslu zaista uživa, a rezultati koje je postigao samo su mu dodatna motivacija da nastavi.

Mensur je sada pokazao kako izgleda bez majice, a zbog brutalnog tijela djevojkama, kako kažu, „nije dobro“. Otkrio je i koliko je težak i visok:

- No effect forma. 102 kg, visina 190 - napisao je Mensur Ajdarpašić.

U komentarima ispod objave nizali su se komplimenti poput: „Ovo nije six pack, ovo je eight pack“ i „Sila“.

Podsjetimo, Mensur Ajdarpašić je prošle godine rekao da mu još nije vrijeme za brak, iako se pisalo da je u sretnoj vezi.

- Još uvijek ne planiram da stanem na ludi kamen, kad bude – bit će - rekao je tada Mensur, te otkrio da bi volio da se ostvari u ulozi oca.

- Jednog dana bih volio da postanem otac - priznao je Crnogorac u jednom intervjuu.