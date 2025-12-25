Stanija udarila na Aneli, pa otkrila šok istinu o njoj





Starleta Stanija Dobrojević žestoko je odgovorila na sve učestalije prozivke i uvrede od strane Aneli Ahmić u „Zadruzi 9 Eliti“, te ju je javno nazvala „magaricom“.

Sukob između Aneli Ahmić i Stanije Dobrojević počeo je kada je Aneli ušla u „Elitu 7“ i optužila Staniju da joj je ukrala muža Asmina Durdžića.

Sada se oglasila Stanija i žestoko izvrijeđala Aneli, koja se trenutno nalazi u „Zadruzi 9 Eliti“ sa bivšim mužem Asminom.

– Magarica i dalje njače iz „Elite“? Ne pominjem je, nebitna je. A ona se i nakon tri godine očajnički kači za moje ime? Pa da sumiramo: Janjuš. Prekidi trudnoće. Javni intimni odnosi na nacionalnoj TV dok ostavljeno dijete sve to gleda. Muškarci na smjenu. Dijete spava sa „nasilnikom“ Lukom, pa isti taj Luka prodat zbog „monstruma“ Asmina. Kad Asmin obriše patos s njom – onda opet Stanija i nova laž: „Asmin ima dogovor sa Stanijom“?! Naravno. Kad se sama podmetneš da budeš džoger, onda koristiš dijete i Staniju da se pereš od sopstvenog blata. Blamuša je provaljena – poručila je Stanija, a potom nastavila:

– Sve lažne priče pale su u vodu. Od „Stanija mi je otela muža“ – smišljeno za ulazak u rijaliti, do laži o „poslanom TikToku“ da opere činjenicu da je znala za ljubavnicu, dok ljubavnica nije znala za nju. Kakav scenario. Sve za titulu najveće blamuše u historiji rijalitija. „Podrška“ su joj ovčice koje glume lavice. Kako lavice od fanatičnih baba magarice? – napisala je Stanija na Instagramu.