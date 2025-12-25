Đukićev drug otkrio zašto je Vujović zabo Filipu nož u leđa sa Stanojlovićevom

U emisiji „Pitam za druga“ gost je bio drug Filipa Đukića, Marko Dervišević. On je tom prilikom govorio o odnosu Filipa i Anite Stanojlović izvan rijalitija, prijateljstvu Đukića i Luke Vujovića, kao i o Anitinoj i Lukinoj romansi u Eliti 9.

– Mislim da se Filip više puta opekao, ne znam da li su mu izbori bili dobri ili loši. Sam je birao. Kao što je njegov otac Zoran rekao, njemu se niko nije miješao u njegove izbore. Morate s nekim dosta soli i dosta hljeba pojesti da znate na čemu ste. On je iz nekih prethodnih veza dosta povrijeđen i ne želi da gubi vrijeme na prolazne veze. On želi da se ostvari kao otac i da ima porodicu – rekao je Filipov drug i dodao:

– I on sam zna da rijaliti-veze rijetko opstanu i mislim da mu je to tamo velika kočnica za ulazak u neku vezu. Mislim da je Filip ove sezone i te kako promišljen – poručio je Marko, a potom govorio o Filipovom emotivnom odnosu s Anitom izvan rijalitija.

– On Anitu nije krio ni od koga. Viđali smo se svi, družili smo se. Ona mu je bila i na rođendanu. Među njima je postojalo neko dopadanje, s njene strane više zaljubljenost. Njemu je velika kočnica to što ona ima dijete i ona to zna. Rekao joj je hiljadu puta da to traje dok im je lijepo. To je više bila kombinacija, nije bila veza. Mislim da se folira da nema nikakvu emociju prema Aniti da ne bi bio povrijeđen. Ne vjerujem da su te emocije dovoljno jake – rekao je Đukićev drug, a zatim se osvrnuo na romansu Luke i Anite u Eliti 9.

– Da li je to možda udaranje kontre Filipu s Anitine strane? Može se polemisati do sutra o tome. Ja znam da su se Filip i Luka družili vani. Mislim da je, za koju god se djevojku Luka uhvatio, Filip već bio s njom. Luka i Filip se dovoljno poznaju, Filip zna kada je Luka ozbiljan s nekim, a kada nije. I ja ga znam, pa mogu procijeniti kada se zeza, a kada ne. Koliko ja znam, Luka Filipu vani nije „skinuo“ nijednu djevojku. Očigledno je da između Luke i Anite postoje neke simpatije, ali postoji mogućnost da je Anita to Filipu uradila namjerno. Luki je lakše da uđe s Anitom u vezu jer i on ima dijete i može je bolje razumjeti – rekao je Dervišević i dodao:

– Ja mislim da Filip tu više zamjera Luki nego Aniti, jer je prijateljstvo u prvom planu. Malo mu je samo povrijeđen ego jer mu je Luka prijatelj – da je neko drugi, ne bi bio problem. Kako kaže Filip, Luka mu je uradio nešto iza leđa. To dopadanje među njima postoji odranije, ima neku historiju. Luki se Anita dopadala fizički i dok je bio s Aneli. Luka je, koliko ga ja znam, jako dobar momak i dobar prijatelj. Filip i Luka su bili pogubni za djevojke kada izađu zajedno – dogovarali su se koji će koju – našalio se Marko.