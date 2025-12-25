Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ELITA

Anita Stanojlović progovorila je o sukobu Luke Vujovića i Filipa Đukića

Dobro, Anita. Pustit ću ti pjesm, kazalo je Drvo

Anita Stanojlović. Instagram

E. A.

25.12.2025

Anita Stanojlović progovorila je o sukobu Luke Vujovića i Filipa Đukića, koji imaju upravo zbog nje.

– Kako gledaš na sukob Filipa i Luke? – upitalo je Drvo.

– Znam da je Luka možda ispao loš jer na samom početku nije rekao da ima neke simpatije prema meni, ali ni Filip nije ispao toliko fer, jer je govorio kako sam mu ja nebitna i da nema emocije prema meni. Ako je tako, što mu smeta Lukin odnos sa mnom? Drvence, Luka mi je rekao da je poludio za mnom i totalno odlijepio, kao i ja za njim. Želim pjesmu „Budi mi neko“ – rekla je Anita.

– Dobro, Anita. Pustit ću ti pjesmu – kazalo je Drvo.

# ANITA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.