Anita Stanojlović progovorila je o sukobu Luke Vujovića i Filipa Đukića, koji imaju upravo zbog nje.

– Kako gledaš na sukob Filipa i Luke? – upitalo je Drvo.

– Znam da je Luka možda ispao loš jer na samom početku nije rekao da ima neke simpatije prema meni, ali ni Filip nije ispao toliko fer, jer je govorio kako sam mu ja nebitna i da nema emocije prema meni. Ako je tako, što mu smeta Lukin odnos sa mnom? Drvence, Luka mi je rekao da je poludio za mnom i totalno odlijepio, kao i ja za njim. Želim pjesmu „Budi mi neko“ – rekla je Anita.

– Dobro, Anita. Pustit ću ti pjesmu – kazalo je Drvo.