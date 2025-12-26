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DINO DIZDAREVIĆ

Rijaliti učesnik dobio drugo dijete

Inače, Dino je ranije otvoreno govorio o operaciji koju je nedavno imao, te je objasnio šta se zapravo desilo

Instagram

E. A.

26.12.2025

Bivši učesnik rijalitija Zadruga Dino Dizdarević podijelio je lijepe vijesti sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Na Instagramu je objavio da su on i njegova supruga po drugi put postali roditelji te da je na svijet stigao njihov sin.

- Hvala dragom Allahu. Ja i moja voljena supruga smo po drugi put postali roditelji jednog predivnog dječaka. Dobrodošao, Dylan - napisao je Dino Dizdarević.

Inače, Dino je ranije otvoreno govorio o operaciji koju je nedavno imao, te je objasnio šta se zapravo desilo.

- Operacija je uspješno obavljena. Nakon osam sati i određenih komplikacija, sve je na kraju dobro. Čeka me dug oporavak. Hvala puno svima na porukama - napisao je na Instagramu bivši učesnik rijalitija.

Dinu javnost i dalje pamti po učešću u rijalitiju Zadruga, gdje se dobro kotirao, iako ranije nije imao iskustva s rijaliti programima.

# DINO DIZDAREVIĆ
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