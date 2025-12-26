Rijaliti učesnik dobio drugo dijete

Bivši učesnik rijalitija Zadruga Dino Dizdarević podijelio je lijepe vijesti sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Na Instagramu je objavio da su on i njegova supruga po drugi put postali roditelji te da je na svijet stigao njihov sin.

- Hvala dragom Allahu. Ja i moja voljena supruga smo po drugi put postali roditelji jednog predivnog dječaka. Dobrodošao, Dylan - napisao je Dino Dizdarević.

Inače, Dino je ranije otvoreno govorio o operaciji koju je nedavno imao, te je objasnio šta se zapravo desilo.

- Operacija je uspješno obavljena. Nakon osam sati i određenih komplikacija, sve je na kraju dobro. Čeka me dug oporavak. Hvala puno svima na porukama - napisao je na Instagramu bivši učesnik rijalitija.

Dinu javnost i dalje pamti po učešću u rijalitiju Zadruga, gdje se dobro kotirao, iako ranije nije imao iskustva s rijaliti programima.