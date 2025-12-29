Ova takmičarka je zauvijek napustila rijaliti, bilo napeto do samog kraja: "Nisam očekivala..."

U „Eliti 9“ sinoć je održano novo izbacivanje nominovanih takmičara, a Bijelu kuću je zauvijek napustila Sara Šajić.

Ove sedmice nominovani su bili: Nenad Macanović Bebica, Luka Vujović, Asmin Durdžić, Milena Kačavenda, Sara Šajić i Dušica Đokić.

Po dolasku u diskoteku, voditelj Darko Tanasijević je nominovanima objasnio pravila igre, u kojoj je pobjedu odnio Luka Vujović.

Nakon što je osvojila najmanje glasova publike, Sara Šajić je zauvijek napustila „Elitu 9“, a potom je stigla kod voditeljke Dušice Jakovljević.

– Saro, kako se osjećaš? – upitala je Dušica.

– Nisam očekivala da ću ispasti za Novu godinu, ali veoma sam zadovoljna – rekla je Sara, pa dodala:

– Nije mi bilo lako u početku, ali ponosna sam na sebe što nisam pravila gluposti.