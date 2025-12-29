Milosava smuvala 20 godina mlađeg Jovana, priznala vezu

Milosava Pravilović, jedna od najstarijih učesnica „Elite 9“, šokirala je javnost nakon što je priznala da joj se dopada čak 20 godina mlađi Jovan Rajić.

Ona je potom otkrila i da je uplovila u vezu s njim, a zbog svega se ubrzo oglasila i njena kćerka Aleksandra.

Ne želeći previše da komentariše, Aleksandra je kratko poručila da će majci sve reći u lice.

– Neću da dajem nikakav komentar, iskreno. Sve što budem imala da joj kažem, reći ću joj kada budem ušla kod nje za Novu godinu. To je to – rekla je Aleksandra za Pink.rs.

Milosava je ušla u novu sezonu rijalitija kako bi se, kako kaže, pokazala u pravom svjetlu i publici otkrila ko je ona zapravo. Po ulasku je ispričala da ju je kćerka ispratila u rijaliti, ali da su u tom trenutku bile u zategnutim odnosima, s obzirom na to da je Aleksandra obnovila vezu s Milovanom, s kojim Milosava nije u dobrim odnosima.