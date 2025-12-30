Miljana Kulić završila u hitnoj: Žalila se na jake bolove u stomaku

Rijaliti učesnica Miljana Kulić tokom vikenda je izvedena iz rijalitija „Elita 9“ i odvedena na hitni pregled u Urgentni centar u Beogradu.

Kako se saznaje, Kulićeva je u subotu u popodnevnim satima dovezena u Urgentni centar zbog jakih bolova u stomaku. Nakon pregleda kod dežurnih specijalista, upućena je i na ginekološki pregled, jer se, prema njenim riječima, već nekoliko dana osjećala loše.

U Urgentnom centru joj je ukazana potrebna medicinska pomoć, nakon čega je puštena kući uz preporuku da se javi svom izabranom ljekaru radi daljih kontrola.

Podsjetimo, Miljana je prije nekoliko godina, zbog gojaznosti, smanjila želudac u Turskoj, nakon čega je imala ozbiljne zdravstvene komplikacije i bila čak i životno ugrožena. Tada je hitno operisana u Kliničkom centru u Nišu, a potom prebačena na dalje liječenje u Beograd.