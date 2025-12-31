Maja Marinković žestoko o Vendi: Matora kobilentina, na nju je i Bog zaboravio

Bliži se takmičenje Elitovizija, a učesnici Elite 9 već rade na pjesmama s kojima će se predstaviti publici. Među prijedlozima se našla i pjesma "Uljez" u izvođenju Vesne Vukelić Vendi, što je izazvalo burnu reakciju Maje Marinković.

Maja je odmah poručila da ne želi izvoditi Vendinu pjesmu, ističući da o njoj nema nimalo lijepo mišljenje.

– Gdje će da pjeva od te skolovodnice matore, nju i Bog zaboravio. Ona direktno kad završi vašar u Obrenovcu ide u crkvu. Ona je mene nagazila, ta matora kobiletina, nek trpi komentare, šta me briga. Ko god me dira ja se svađam – rekla je Maja.

Sukob između Maje i Vendi traje već dvije godine, a započeo je nakon njihovog zajedničkog gostovanja u emisiji "AmiG šou".

– Ognjene, najfrapantije je što se prema njima ponašaš kao da su normalni, ti si za posmatranje – komentarisala je Vendi.

– Je l’ to na moj račun? Postoje neke osobe koje imaju potrebu da te provuku, čisto malo da dođu u žižu javnosti. Ja se ne pecam na nisko budžetne fore, primitivno je jer smo ovdje, nismo pod šatorom da odgovaram na niskobudžetne provokacije. Moja inteligencija mi ne dozvoljava – odbrusila je Marinković.

– Kad neko kaže da služi samo za k****, a pored njega stoji njegova djevojka. Ona se ne povlači nego juri za tim muškarcem, to govori da ta osoba nema trunku dostojanstva – poručila je Vendi.