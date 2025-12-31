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SVJEDOČILA DRUŽENJU S REPEROM

Rijaliti skandal: Slađa optužila Maju za vezu sa Desingericom

Maja često mijenja partnere. Bila sam na moru s njom i poslije nastupa sa Desingericom otišla je u njegov hotel i dopisivala se s njim. Tada je rekla: „Jao, kako je zgodan“. Ta energija je bila jasna – ona ga želi i želi to – ispričala je Poršelina

Maja Marinković. Instagram

S. S.

31.12.2025

Bivša rijaliti učesnica Slađa Poršelina optužila Maju Marinković za intimni odnos sa reperom Desingericom. Slađa Poršelina, koja je nedavno bila na meti Majinog oca Takija Marinkovića, uzvratila je oštru reakciju i iznijela šokantne tvrdnje o Maji Marinković i poznatom reperu Dragomiru Despiću, poznatijem kao Desingerica.

U podkastu „Šok-tok“ Slađa je detaljno opisala događaje tokom zajedničkog letovanja, tvrdeći da je bila svjedok Majinog druženja sa reperom.

– Maja često mijenja partnere. Bila sam na moru s njom i poslije nastupa sa Desingericom otišla je u njegov hotel i dopisivala se s njim. Tada je rekla: „Jao, kako je zgodan“. Ta energija je bila jasna – ona ga želi i želi to – ispričala je Poršelina.

Dodala je da joj je jedna Desingericina drugarica na kraju dala njegov kontakt, te da su reper i Maja na kraju bili zajedno. Slađa se dotakla i Majinog bivšeg partnera, Filipa Cara, prenoseći njegove navodne komentare:

– Car mi se žalio da je Maja loša u krevetu. Ako skače do plafona, ne znači da je dobra u tome – izjavila je Poršelina i izazvala šok.

# RIJALITI
# MAJA MARINKOVIĆ
# #DESINGERICA
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