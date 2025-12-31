Haos u Eliti: Asminovi roditelji ulaze u Bijelu kuću

Roditelji Asmina Durdžića, Mustafa i Mevlida, stigli su u Srbiju kako bi pred predstojeće praznike posjetili sina u rijalitiju Elita 9. Tom prilikom govorili su o aktuelnim dešavanjima u Bijeloj kući, ali i o bivšoj snahi Aneli Ahmić, koju će vidjeti prvi put nakon dvije godine.

Mustafa i Mevlida bili su izričiti da ne žele obnoviti kontakt s Aneli.

– Ne, više ne postoji šansa za pomirenje. Mene je najviše povrijedilo to što ona laže da sam je tjerala da pravi pite i da se zavija u marame, a ja sama nisam takva. Pokušala sam spustiti loptu, ali njena porodica nas gazi. Vidjeli ste svi šta je pričala za mog sina i mog muža, to je strašno – rekla je Mevlida.

Nakon nje oglasio se i Mustafa Durdžić.

– Mevlida i ja se uglavnom slažemo sto posto, ali ipak mislim da Asmin treba da se pokaže u boljem svjetlu prema Aneli zbog njihove kćerke, koja će sutra sve to gledati. Kao što i Aneli šamara Asmina. Mene laž izluđuje, a na istinu uvijek mogu da odgovorim. Ja nikome nisam dužan ni jednog centa. Teško mi je i kada za moju kćerku pričaju svašta – rekao je Mustafa.

Svoj stav iznijela je i Asminova sestra Minka.

– Aneli mnogo priča stvari kakve bi ona voljela da budu, ali ja sam već rekla istinu o našoj svađi. Ja sutra ulazim prvenstveno da vidim svog brata, a za Aneli me briga. Ne moram je više nikada vidjeti niti planiram da joj se javljam – rekla je Minka.

Na kraju se ponovo oglasila Mevlida, govoreći o svom dolasku u Srbiju.

– Da ona nije ušla u Elitu, nikada ne bih došla ovdje. Ako mi se sutra javi, ja ću joj se javiti, ali ruku joj pružiti neću. Pitat ću je samo: „Zbog čega je morala mene da dovuče u sve ovo?“ – rekla je Mevlida tokom gostovanja u emisiji „Pitam za druga“.