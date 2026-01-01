Karleuša ušla u "Elitu" i napravila haos: Obratila se samo Kulićki, imala specijalan poklon za nju

Jelena Karleuša izazvala je pravu pometnju dolaskom u Šimanovce i ulaskom u rijaliti-šou Elit. Pjevačica je do ranih jutarnjih sati zabavljala ukućane, a njen vatreni ples i izazovan kostim mnogima nisu ostavili ravnodušnim, posebno muškom dijelu publike.

Tokom novogodišnje proslave Karleuša je specijalno za Miljanu Kulić izvela pjesmu Ne smijem da se zaljubim u tebe, što je izazvalo snažne emocije u rijalitiju.

– Samo za Miljanu. Ovu pjesmu sam dobila na poklon od Marine Tucaković i Raleta za moju prvu svadbu, da mi donese sreću, a brak je trajao tri mjeseca – rekla je Jelena.

Nakon toga, Karleuša je pozvala Miljanu Kulić da joj se pridruži na bini, gdje su zajedno izvele pjesmu Ko ovu dramu režira. Miljana se u tom trenutku potpuno slomila i sve vrijeme plakala na Jeleninom ramenu.

Kulićeva je potom priznala koliko je voljela Jeleninu majku Divnu.

– Mnogo sam voljela tvoju mamu i ona mene – rekla je Miljana Kulić.

Dirnuta tim riječima, Karleuša je nakratko prekinula slavlje i obratila se zadrugarima:

– Ovdje mi svi prilaze i govore da su voljeli moju majku. To je jako divno i potresno. Hvala vam puno. Ona bi bila jako sretna što sam večeras ovdje sa vama – rekla je Jelena Karleuša.