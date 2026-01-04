Asmin moli Aneli da dovede kćerku u rijaliti

U toku emisije „Igra istine“, Asmin Durdžić postavio je pitanje bivšoj partnerki Aneli Ahmić, zahtijevajući da vidi njihovu kćerku Noru 19. februara.

Asmin je istakao da ga je potresla situacija u kojoj jedan od učesnika nije mogao vidjeti dijete, te je upitao Aneli kako gleda na takve odnose između roditelja.

Aneli je odgovorila da ju je cijela situacija zgrozila i da smatra da djeci ne smiju biti uskraćeni važni trenuci, ali je naglasila da ne želi da se Nora dovodi javno pred kamere, već eventualno u privatni prostor poput kancelarije.

Na pitanje da li želi da Nora dođe 19. februara, Aneli je rekla da bi to voljela prvenstveno zbog sebe, dok je Asmin ponovio da želi da vidi svoje dijete.

Podsjetimo, Aneli je nedavno govorila o narušenom odnosu s Asminom, navodeći da su njihova komunikacija i povjerenje trajno narušeni. Istakla je da se osjeća poniženo, da smatra kako ju je lagao i da s njim više ne vidi zajedničku budućnost, iako ih veže dijete.