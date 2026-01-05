Svi bruje o trudnoći Ene Čolić, ona se oglasila i otkrila: "Opustili smo se"

Ena Čolić i Jovan Pejić započeli su vezu u rijalitiju „Zadruga 8 Elita“, a zajedno su ostali i nakon izlaska iz šoua.

Ena je nedavno objavila snimak koji je izazvao komentare i spekulacije da je trudna, ali je to demantovala.

– Nisam trudna. Kod mojih smo, mama stalno sprema hranu, pa smo se malo opustili – rekla je Ena.

Otkrila je i da će Božić proslaviti kod Jovanove majke, pjevačice Zlate Petrović.

– Za Božić smo kod Zlate – kratko je poručila.

Ena je priznala da je tokom praznika dobila nekoliko kilograma, ali kaže da će se brzo vratiti u formu nakon praznika.

Govoreći o odnosu sa Zlatinim, Ena je istakla da su se pomirile i da imaju dobar odnos.

– Bila sam kod Zlate kući, ona je divna. Najvažnije joj je da je Peja sretan, a on je sretan sa mnom. Čak mi se i izvinila zbog nekih ranijih izjava – rekla je Ena u emisiji na „Red TV“.