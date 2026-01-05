Zlata Petrović i Hasan Dudić ušli u Elitu: Bivši supružnici ujedinjeni zbog sina

Dugo očekivani trenutak u rijalitiju „Elita 9“ konačno se dogodio – porodice takmičara ušle su na imanje kako bi svoje najmilije vidjele pred Novu godinu, a najemotivniji trenutak priredili su pjevači Zlata Petrović i Hasan Dudić.

Voditelj Milan Milošević otkrio je da će „led probiti“ učesnik Miki Dudić, koji je prvi dobio priliku da ugleda svoje najdraže.

Susret koji se čekao

Miki nije ni slutio kakvo ga iznenađenje čeka. Njegovi roditelji, Zlata Petrović i Hasan Dudić, ušetali su u Bijelu kuću zajedno, a s njima su stigli i Mikijev sin i kćerka.

Čim ih je ugledao, Miki je burno i vrlo emotivno reagovao. Nije mogao sakriti osjećanja, a suze su same krenule.

Zlata i Hasan ujedinjeni zbog sina

Zlata i Hasan su s ushićenjem ušli među učesnike kako bi Mikiju uputili praznične želje i razgovarali s njim o dosadašnjem boravku u rijalitiju.

Posebnu pažnju izazvao je susret Mikija s djecom. Njegov sin i kćerka također nisu uspjeli zadržati suze, pa je ova porodična posjeta proglašena jednom od najdirljivijih u aktuelnoj sezoni „Elite 9“.