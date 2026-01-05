Asmin vodio ljubav pa pao u nesvijest: Svi se zabrinuli

Zbog svojih pripovjedačkih sposobnosti, Asmina Durdžića mnogi su počeli da porede s Kristijanom Golubovićem.

Sjedeći na sofi, Asmin je Filipu Đukiću prepričavao navodna iskustva iz privatnog života, tvrdeći da je s jednom djevojkom u jednom danu doživio vrhunac čak 19 puta. Filipova reakcija – skretanje pogleda i vidna nevjerica – jasno su sugerisali da mu u tu priču nije lako povjerovati.

– Sa mnom ne može svaka djevojka imati odnos. Moj rekord je 19 puta. Kunem se, poslije toga sam se onesvijestio – rekao je Asmin.

Na Filipovo pitanje zbog čega, Asmin je nastavio da se hvali, dodajući kako ga određene djevojke posebno uzbuđuju, te da mu se to dešavalo čak i tokom putovanja i šetnji u inostranstvu.

Ovakvo izlaganje izazvalo je brojne negativne reakcije gledalaca, koji su njegov nastup ocijenili kao neprimjeren. Podsjetimo, nedavno se u javnosti polemisalo i o njegovom navodnom odnosu s Miljanom Kulić.