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Asmin vodio ljubav pa pao u nesvijest: Svi se zabrinuli

Na Filipovo pitanje zbog čega, Asmin je nastavio da se hvali, dodajući kako ga određene djevojke posebno uzbuđuju

Instagram

E. A.

5.1.2026

Zbog svojih pripovjedačkih sposobnosti, Asmina Durdžića mnogi su počeli da porede s Kristijanom Golubovićem.

Sjedeći na sofi, Asmin je Filipu Đukiću prepričavao navodna iskustva iz privatnog života, tvrdeći da je s jednom djevojkom u jednom danu doživio vrhunac čak 19 puta. Filipova reakcija – skretanje pogleda i vidna nevjerica – jasno su sugerisali da mu u tu priču nije lako povjerovati.

– Sa mnom ne može svaka djevojka imati odnos. Moj rekord je 19 puta. Kunem se, poslije toga sam se onesvijestio – rekao je Asmin.

Na Filipovo pitanje zbog čega, Asmin je nastavio da se hvali, dodajući kako ga određene djevojke posebno uzbuđuju, te da mu se to dešavalo čak i tokom putovanja i šetnji u inostranstvu.

Ovakvo izlaganje izazvalo je brojne negativne reakcije gledalaca, koji su njegov nastup ocijenili kao neprimjeren. Podsjetimo, nedavno se u javnosti polemisalo i o njegovom navodnom odnosu s Miljanom Kulić.

# ASMIN DURDŽIĆ
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