Nakon Karleuše i ona ulazi u Elitu

Bliži se najradosniji hrišćanski praznik – Božić, a tim povodom Veliki šef će organizovati svečanu proslavu u „Eliti“.

Popodnevni božićni ručak u Beloj kući biće poslužen 7. januara, a takmičari ni ne slute ko će tog dana pevati specijalno za njih i publiku kraj malih ekrana.

Učesnike „Elite“ i milionsku publiku Pink televizije pjesmom će razgaliti popularna pjevačica Rada Manojlović!

Milica Mitrović najavila je Radin ulazak putem svog Instagram profila, a događaj će se desiti za samo dva dana.

Nema sumnje da će zadrugari biti presretni kada je budu ugledali na kapiji Bele kuće.