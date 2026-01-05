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NA BOŽIĆ

Nakon Karleuše i ona ulazi u Elitu

Milica Mitrović najavila je Radin ulazak putem svog Instagram profila, a događaj će se desiti za samo dva dana

Instagram

E. A.

5.1.2026

Bliži se najradosniji hrišćanski praznik – Božić, a tim povodom Veliki šef će organizovati svečanu proslavu u „Eliti“.

Popodnevni božićni ručak u Beloj kući biće poslužen 7. januara, a takmičari ni ne slute ko će tog dana pevati specijalno za njih i publiku kraj malih ekrana.

Učesnike „Elite“ i milionsku publiku Pink televizije pjesmom će razgaliti popularna pjevačica Rada Manojlović!

Milica Mitrović najavila je Radin ulazak putem svog Instagram profila, a događaj će se desiti za samo dva dana.

Nema sumnje da će zadrugari biti presretni kada je budu ugledali na kapiji Bele kuće.

# RADA MANOJLOVIĆ
# ELITA
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