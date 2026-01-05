Saopštena iznenadna odluka Mitrovića: Sinoć se dogodio presedan

U "Zadruzi 9 Eliti" sinoć nije bilo izbacivanja, i to nakon odluke Velikog šefa.

Došlo je do značajne promjene u programu jer je produkcija donijela iznenadnu odluku da se redovno izbacivanje neće održati.

Zbog praznika, programska šema na televiziji Pink prilagođena je posebnom režimu, pa su umjesto eliminacije takmičara gledaoci mogli da prate intervjue sa rijaliti učesnicima.

Produkcija je izdala hitno saopštenje koje mijenja tok takmičenja. Iako je publika očekivala da neko od nominovanih napusti imanje u Šimanovcima, odlučeno je da niko ne bude izbačen iz "Zadruge 9 Elite".

Razlog ove promjene su praznici, zbog kojih je produkcija željela učesnicima, ali i publici, omogućiti mirniji program bez napetosti koju nosi izbacivanje.

Iz produkcije naglašavaju da je ovo samo privremena izmjena. Redovno izbacivanje biće nastavljeno već u narednom terminu, odmah nakon završetka praznika.

Samo jedna učesnica je izbačena iz "Zadruge 9 Elite" prije praznika.