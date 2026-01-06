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ELITA

Milica Veličković se hitno oglasila: Udarila na bivšeg muža

Ne mogu nikom zabraniti ulaz u crkvu, svako ko misli da treba da se pojavi, neka dođe., rekla je

Milica i Terza. Instagram

E. A.

6.1.2026

Nakon što je Borislav Terzić Terza istakao da će bez obzira na sve doći na krštenje svoje ćerkice Barbare, te da će nakon toga prisustvovati slavlju, za portal Pink.rs oglasila se njegova bivša partnerka Milica Veličković, koja je dala svoj sud.

Milica je bez okolišanja rekla da bi Terza ovim želio pokazati kakav je otac, ali i da zapravo "nema obraza", jer do sada nije pokazao dovoljnu brigu za svoju nasljednicu.

- Ne mogu nikom zabraniti ulaz u crkvu, svako ko misli da treba da se pojavi, neka dođe. Proslava je privatna stvar, ali jasno mi je da je poenta da tata godine hoće da dođe da se napije i najede o mom trošku. To je cijela njegova poenta lažne drame. Pozdrav svim čitaocima i srećni praznici – istakla je Milica.

# ELITA
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