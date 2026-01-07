Nižu udarce jedno za drugim: Aneli jedom rečenicom ponizila bivše momke

Voditelj Darko Tanasijević postavio je pitanje Marku Janjuševiću Janjušu.

Kadaif je? - glasilo je pitanje za Janjuša, a on je odgovorio tačno.

Vanja, homokinetički zglob je? - glasilo je pitanje, a ona je odgovorila tačno.

Teodora, koji junak uzima od bogatih i dijeli siromašnima? - glasilo je pitanje, a ona je odgovorila netačno.

Todić, koje je boje smaragd? - bilo je pitanje, a ona je odgovorila tačno.

Luka, koji sport se odvija na velebrodu? - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor.

Viktore, koliko stepeni ima pravi ugao? - glasilo je pitanje, a on je tačno odgovorio.

Milane, lemur je vrsta čega? - bilo je pitanje, a Milan je dao tačan odgovor.

Mićo, džin koji živi među liliputancima je? - bilo je pitanje, a Mićo je odgovorio tačno.

Dušice, ko je bio na svjetskom prvenstvu iz fudbala 1998. godine? - glasilo je pitanje, a ona je odgovorila tačno.

Nerio, šta je ajlajner? - glasilo je pitanje, ali mu je Hana šapnula.

Hana, ljudi rođeni u periodu od 21. maja su? - glasilo je pitanje, a ona je dala tačan odgovor.

Majo, 21.12.2010. godine je trebalo šta da se desi? - glasilo je pitanje, a ona je dala tačan odgovor.

Ko je najplaćeniji igrač fudbala, Munjez, Terza ili Ivan? - pitao je Darko.

Platili su ga u cistarnama vinjaka - rekao je Anđelo.

Aneli, ime najpoznatije šimpanze je Asmin, Janjuš ili Luka? - pitao je Darko.

Komplikovano pitanje - rekla je Aneli.