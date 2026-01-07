Ovo je otac Bokija 13: Pričalo se da nisu u dobim odnosima

Poznati šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, obratio se svojim pratiocima iz porodične kuće, gdje praznike provodi s roditeljima, a tom prilikom je pokazao i kako izgleda njegov otac.

U duhu tradicije, njegova majka je pripremala pogaču, ali se desio mali peh jer je kvasac bio pokvaren, što je dovelo do neočekivane situacije.

– Praznična atmosfera vlada kod nas u domu, a gospođa je odlučila napraviti pogaču, kao što to svake godine tradicionalno radi. Kvasac je bio pokvaren i pogača se jako stvrdnula. Srećom, u pomoć su priskočili prijatelji i jedna naša prijateljica je kupila dva hljeba. Pogača lijepo izgleda, ali nije za jelo – objasnio je Boki 13 na svom Instagram profilu.

U nastavku videa, Boki je snimio i svog oca Mileta Jovanovskog, koji je imao sreću da izvuče novčić iz česnice.

– Hajde, pokaži paricu. Sa srećom da ti je, da si mi živ i zdrav, sve najbolje – poručio je šoumen svom ocu, čime je dodatno uljepšao praznični trenutak.