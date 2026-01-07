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ŠOUMAN

Ovo je otac Bokija 13: Pričalo se da nisu u dobim odnosima

U nastavku videa, Boki je snimio i svog oca Mileta Jovanovskog, koji je imao sreću da izvuče novčić iz česnice

Instagram

E. A.

7.1.2026

Poznati šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, obratio se svojim pratiocima iz porodične kuće, gdje praznike provodi s roditeljima, a tom prilikom je pokazao i kako izgleda njegov otac.

U duhu tradicije, njegova majka je pripremala pogaču, ali se desio mali peh jer je kvasac bio pokvaren, što je dovelo do neočekivane situacije.

– Praznična atmosfera vlada kod nas u domu, a gospođa je odlučila napraviti pogaču, kao što to svake godine tradicionalno radi. Kvasac je bio pokvaren i pogača se jako stvrdnula. Srećom, u pomoć su priskočili prijatelji i jedna naša prijateljica je kupila dva hljeba. Pogača lijepo izgleda, ali nije za jelo – objasnio je Boki 13 na svom Instagram profilu.

U nastavku videa, Boki je snimio i svog oca Mileta Jovanovskog, koji je imao sreću da izvuče novčić iz česnice.

– Hajde, pokaži paricu. Sa srećom da ti je, da si mi živ i zdrav, sve najbolje – poručio je šoumen svom ocu, čime je dodatno uljepšao praznični trenutak.

Otac Bokija 13. Instagram

# BOKI 13
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