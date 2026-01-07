Lukina mama pokazala da podržava njegovu vezu s Anitom

Učesnicima „Elite 9“ stigle su božićne čestitke.

Biljana Vujović čestitala je praznik svom sinu Luki Vujoviću, koji je raskinuo s Aneli Ahmić, a potom započeo vezu s Anitom Stanojlović.

– Sine, sretan ti Božić. Bila sam malo kivna ove godine, pa sam zbog toga bila drugačija. Daleko od toga da ti Karić nije pravi prijatelj, napolju smo riješili nesuglasicu do koje je došlo. Čuvajte se Anita i ti. Konačno da ti je neka žena namjestila krevet i da brine o tebi – glasila je čestitka Biljane Vujović.

U tom trenutku ušao je Stefan Karić kao ovogodišnji Božić Bata, što je sve iznenadilo, a njegov susret s Lukom protekao je vrlo srdačno.

Pismo je pročitala i Anita, kojoj se obratila najbolja prijateljica Tamara.

– Sretan Božić. Zbog zdravstvenih razloga nisam spremna mnogo da ti pišem. Budi sretna. Ja sam žena koja radi, troši i troši se. Dajem se bez limita, zato je to moja omiljena pjesma. Voli te tvoja Tamara.