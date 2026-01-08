Lukina majka Biljana iskreno o Aniti

Anita Stanojlović i Luka Vujović suočili su se s prvim trzavicama u svojoj emotivnoj vezi. Nakon emisije „Pitanja novinara“, jutros su u krevetu imali žestoku raspravu, a bivša pobjednica „Elite“ ne krije strah da li su istinite glasine pojedinih učesnika da Luka još uvijek nije prebolio bivšu partnericu.

Povodom novonastale situacije za Pink.rs oglasila se Biljana Vujović, Lukina majka, koja je iznijela svoje viđenje dešavanja.

– Ne znam šta se dešava s Dačom, ali i mene nervira njegovo ponašanje. Problem je što Luku ništa ne bi poremetilo, šta god Dača rekao, jer je očigledno da na nešto aludira. Sve što je nekada bilo, zove se prošlo vrijeme. Ali to Luka treba da kaže Aniti, jer ovako dolazi do bespotrebnih rasprava. Moram naglasiti da je sve ovo kisela voda u odnosu na ono što mu se dešavalo s Aneli i sigurna sam da će se pomiriti brže nego što se posvađaju – rekla je Biljana.

Osvrnula se i na Anitinu izjavu da je Luka „blam Srbije“.

– Što se tiče tog „blama Srbije“, ne znam šta da kažem, a da ostanem objektivna. Činjenica je da Luku zaista ne interesuje ništa vezano za Anitu prije njihove veze i shodno tome ni nju ne bi trebalo da zanima njegova prošlost. Ovo što mu se desilo s Aneli unutra, napolju bi mogla samo sanjati. Iskorišten je maksimalno zakon o zaštiti žena, ali mnogi ne znaju da i nasilne žene završavaju na sudu. Samo iz rijalitija, 90 posto njih bi bile kažnjene uslovnom kaznom i zabranom prilaska. Nadam se da će se oboje dozvati pameti. Sve sam već napisala u čestitkama i rekla tokom posjete za Novu godinu. Ostalo je na njima – zaključila je Biljana Vujović.