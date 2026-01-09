Zorica urnisala Milenu: U dugovima si

Rat Zorice Marković sa Milenom Kačavendom ne prestaje u rijalitiju Elita 9, a sada je pomenula razne dugove, tvrdeći da je Milena na više mjesta pozajmljivala novac koji nije vratila.

Zorica je rekla da njeni sinovi napolju imaju informacije o tome kojim ljudima Milena duguje, kao i da su sume poprilično velike.

- Znamo svi da duguješ cijelom gradu, da si u dugovima do guše. Najbolje od svega je što napolju postoje dokazi, moji sinovi ih imaju, a ako ja nastavim dalje da forsiram tu priču, lako mogu i da ih daju medijima, pa da se zavrti opasna priča" – rekla je Zorica, dok se Milena trudila da ignoriše pretnje i provokacije.

Najveći šok među zadrugarima izazvala je Milenina izjava o Kulićki, kada je tvrdila da je Miljana navodno željela smrt njenoj porodici.