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ELITA

Zorica urnisala Milenu: U dugovima si

Zorica je rekla da njeni sinovi napolju imaju informacije o tome kojim ljudima Milena duguje, kao i da su sume poprilično velike

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E. A.

9.1.2026

Rat Zorice Marković sa Milenom Kačavendom ne prestaje u rijalitiju Elita 9, a sada je pomenula razne dugove, tvrdeći da je Milena na više mjesta pozajmljivala novac koji nije vratila.

Zorica je rekla da njeni sinovi napolju imaju informacije o tome kojim ljudima Milena duguje, kao i da su sume poprilično velike.

- Znamo svi da duguješ cijelom gradu, da si u dugovima do guše. Najbolje od svega je što napolju postoje dokazi, moji sinovi ih imaju, a ako ja nastavim dalje da forsiram tu priču, lako mogu i da ih daju medijima, pa da se zavrti opasna priča" – rekla je Zorica, dok se Milena trudila da ignoriše pretnje i provokacije.

Najveći šok među zadrugarima izazvala je Milenina izjava o Kulićki, kada je tvrdila da je Miljana navodno željela smrt njenoj porodici.

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-  Rekla si da će moji sinovi rak da pojede, da dožive saobraćajku i da im se tijela ne nađu. Petak, subota, nedjelja i ponedjeljak si mi svaki dan pominjala mrtvu mamu i djecu koja će da nastradaju u saobraćajki, kada si dobila kontru, počela si da jaučeš kako ti ja napadam i vređam Željka. Ja ti nikada nisam tri godine pomenula dijete" – podsjećala je Miljana, dok su učesnici Elite bili u šoku.

# ZORICA MARKOVIĆ
# MILENA KAČAVENDA
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