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Stigla podrška: Pismo porodice je rasplakalo

Za tebe svi smo uz tebe i nosimo te u srcu, navedeno je

Anastasija Brčić. Instagram

E. A.

9.1.2026

Anastasija Brčić stigla je sa cimerima u Dubiozu, te je tako čitala čestitku svoje porodice.

- Nano, naša mir božji, Hristos se rodi! Srećni ti Božić i srećna slava. Ovim praznikom dočekujemo u posebnim okolnostima, ali opet treba da nađemo način da njegova učenja ukrate našu brigu i ljubav. Za tebe svi smo uz tebe i nosimo te u srcu. Neka ti ovi sveti dani donesu mir u duši, snagu da sve preživiš smireno, bez besa. Neka te teslina riječ i razum vode kroz sve nedaće. Dobrota i vjeru ne izgubi, jer su to vrline koje su te uvijek krasile - pročitala je Anastasija.

Pročitala ga naglas. Screenshot

# ELITA
# ANASTASIJA
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