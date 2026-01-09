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NEVJEROVATNA SCENA

Haos u Eliti: Sve su krive kuglice

Rekli su meni Teodora i Bebica, kao: "Stavila mu je hranu u usta" - rekao je Anđelo

Elita. Screenshot

E. A.

9.1.2026

Aneli Ahmić bila je u pabu sa Anđelom Rankovićem i Ilijom Pečenicom, te je tako započela priču o kuglici koju mu je Sofija Janićijević gurnula, kako se otkrilo, u usta tokom proslave Nove godine.

- Znači kuglicu si u usta dobio - rekla je Aneli.

- Da ti kažem, ja nisam to htio da komentarišem. Ne volim da lažem kada me neko pita, nisam to htio ni da spominjem. Bebica i ovi su bili iza mene - rekao je Milan.

- Rekli su meni Teodora i Bebica, kao: "Stavila mu je hranu u usta" - rekao je Anđelo.

- Ja stojim okrenut, znam da je jelka iza mene, znam da nema ko drugi da prođe, niko nije prolazio. Ja od onog dana kada sam rekao da nemamo komunikaciju i da se ne družimo, ja imam samo poštovanje, pa nisam ja ovca. Ništa, ja sam se sklonio, nisam se javljao...I ona prošla pored mene, ja nisam ni vidio i ona mi je gurnula onu kuglicu od susama sa sirom - rekao je Milan.

# ELITA
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