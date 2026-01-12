Prevarila si sto porodica u Francuskoj za radne vize: Alibaba razvezao jezik

U toku je bila podjela budžeta Jovane Mitić, a naredni mali budžet dodijelila je Asminu Durdžiću.

– Sljedeći mali budžet ide mafijašu iz Južnog vjetra. Kako siješ, tako žanješ. Imao si pravo da se braniš, ali od prvog dana mog boravka ovdje ti igraš rijaliti i baviš se rijalitijem. Četiri mjeseca mi ovi ljudi ne dozvoljavaju da iznesem mišljenje ni o vama ni o sebi. Nikada te nisam negativno komentarisala, ali onog trenutka kada sam te pogledala negativno, izgovorio si stvari koje su za robiju – rekla je Jovana.

Asmin joj je kratko odgovorio:

– Šta da pričam s tobom? Tebi ni bubica nije upaljena.

Jovana je zatim nastavila:

– Ne znam odakle ovom čovjeku ideja da će mene vrijeđati. Riječi koje si mi izgovorio nikada ti ne bih mogla oprostiti.

Na to je Asmin uzvratio teškim optužbama i uvredama, tvrdeći da ga je Jovana navodno lagala i obmanjivala ljude u inostranstvu, te iznoseći niz ličnih i uvredljivih tvrdnji na njen račun.

– Naravno da zna cijeli svijet, ali sve suprotno od onoga što ti pričaš – odgovorila je Jovana.

U raspravu se potom uključio i Alibaba, dodatno raspirujući sukob uvredljivim komentarima.

Vidno potresena, Jovana je na kraju rekla:

– Lazare, sine, izvini što ovo slušaš.