Asmin dobio veliku podršku od Đanija, odmah se oglasio njegov otac Mustafa

Mustafa Durdžić, otac aktuelnog učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, veoma je aktivan na društvenim mrežama gdje redovno podržava svog sina i komentariše sve njegove reakcije u rijalitiju.

Ovoga puta Mustafa je objavio snimak pjevača Radiše Trajkovića Đanija, a Đani je ovom prilikom posvetio pesmu Asminu i uputio mu pozdrave.

Evo za brata Asmina, za familiju. Voli brat - poručio je Đani, a potom zapjevao pjesmu "Svako nek svoju sreću bira".

Uslijedili su komentari podrške, a nema sumnje da je zbog ovoga najponosniji upravo Mustafa.