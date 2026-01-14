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ELITA

Asmin dobio veliku podršku od Đanija, odmah se oglasio njegov otac Mustafa

Evo za brata Asmina, za familiju. Voli brat - poručio je Đani, a potom zapjevao pjesmu "Svako nek svoju sreću bira"

Asmin, Đani i Mustafa. Screenshot

E. A.

14.1.2026

Mustafa Durdžić, otac aktuelnog učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, veoma je aktivan na društvenim mrežama gdje redovno podržava svog sina i komentariše sve njegove reakcije u rijalitiju.

Ovoga puta Mustafa je objavio snimak pjevača Radiše Trajkovića Đanija, a Đani je ovom prilikom posvetio pesmu Asminu i uputio mu pozdrave.

Evo za brata Asmina, za familiju. Voli brat - poručio je Đani, a potom zapjevao pjesmu "Svako nek svoju sreću bira".

Uslijedili su komentari podrške, a nema sumnje da je zbog ovoga najponosniji upravo Mustafa.

# ĐANI
# ELITA
# ASMIN
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