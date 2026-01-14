Našla novog: Evo šta je Stanija poručila

Rijaliti zvijezda Stanija Dobrojević definitivno je stavila tačku na vjeridbu s aktuelnim učesnikom „Elite“, Asminom Durdžićem Alibabom. Trenutno živi u Americi i, kako kaže, uživa u slobodi, dok njeni pratioci pomno prate svaki njen korak na društvenim mrežama.

Nedavni storiji na kojima se pojavila muška ruka pokrenuli su glasine o novoj vezi, ali je Stanija to demantirala. Istakla je da je i dalje slobodna, otvorena za pažnju, poklone i izlaske, ali bez javnog partnera i bez nove veze.

Također je otkrila da je pred Asminov ulazak u rijaliti došlo do velikog sukoba zbog Maje Marinković, s kojom je on, kako tvrdi, bio opsjednut. Zbog toga ga je izbacila iz stana i prekinula odnos, naglašavajući da je bio izrazito ljubomoran i sklon dvostrukim standardima.

Stanija poručuje da je taj odnos za nju završena priča i da se više ne osvrće na prošlost.