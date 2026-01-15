Asmin pokušao da pomuti pamet Aneli: Nisam te tukao, dva, tri puta sam te udario, a možda te nisam ni varao

Asmin Durdžić došao je pred jutro u krevet kod Aneli Ahmić, gdje su razgovarali o svom odnosu i kćerki Nori.

– Da li si ti spremna da budeš normalna, zbog svog djeteta? Posljednje tri godine – pitao je Asmin.

– Ne smiješ više da spominješ Noru – rekla je Aneli.

– Ja znam da moje ponašanje nije normalno i šta sam učinio Nori, ali da li ti smatraš da je tvoje normalno? Ovo je prijateljski razgovor. Koliko imaš godina? Ponašaš se kao balavica od 20 godina. Zašto dijete nisi upisala u vrtić? – ponovo ju je pitao Durdžić.

– Zato što se razbolijeva, ne mogu da plaćam toliko lijekove. Mi ćemo biti u Dubrovniku, ja imam pare – rekla je Ahmićka.

– Vrati je da živi u Lincu i ti dođi da živiš u Lincu. Daću ti stan od 50 kvadrata. Budi normalna, kulturna. Ja u Norinim očima vidim tugu na svakoj njenoj slici – naveo je Asmin.

– Da li moje dijete može da bude sretno bez mene? – pitao je Asmin.

– Ja ne znam kako će ona razmišljati. Mislim da će je to u dubini uvijek boljeti. Gubi se, pogledaj joj oči, pogledaj kakvu kosu ima, ništa ne znaš. Nikad nisi došao da je vidiš. Mrš, lažove jedan. Evo ti Luka, družiš se s njim, a prvi je rekao da ne vodim dijete kada je trebalo da se vidite – rekla je Aneli.