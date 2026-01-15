Kačavenda otkrila da li poznaje novog dečka Mine Kostić

Bebica je prokomentarisao situaciju kada se Teodora sudarila s Filipom Đukićem na vratima WC-a.

– Ja sam rekao da takve situacije treba da izbjegava – rekao je Bebica.

– Ne mogu da izbjegnem s kim ću se sudariti na vratima, bila je glupa situacija, smijali smo se, a on je napravio haos – rekla je Teodora.

Ivan se potom nadovezao komentarom:

– Bebica i Teodora treba da uvedu novi nivo i da imaju izaslanike, da kad idu u WC pošalju nekog da izvidi. Sve što se desi prvi put je najiskrenije. Prva simpatija bila je između Teodore i Filipa, poslije toga su mu sve veze bile greške, evo gdje je došao poslije Teodore. Dokle ona više može da trpi? Ona ovog čovjeka ne može očima da vidi, to je toliko evidentno. To će kad-tad da pukne i da se spoje Filip i Teodora, da to bukne, da ima šta da se pročita – to je regularno. Bebica to nasilno sprječava već mjesecima – rekao je Ivan.

– Ona ne može Bebicu da gleda, čujem sve htio – ne htio. Ne može da ga gleda, udavila bih ga da mogu – dodao je Ivan.

Naredno pitanje bilo je upućeno Aneli:

„Da li ti je Anđelo pomogao da staviš tačku na toksične partnere i veze?“

– Ispostavilo se da sam ja bukva i da meni niko ne može da pomogne. Prija mi druženje s njim, skrenuo mi je neke misli – rekla je Aneli.

Zatim je uslijedilo pitanje za Kačavendu: „Da li znaš ko je Kasper?“

– Duh, da… Nije verenik imao neki drugi nadimak, koliko ja znam. Ako je Kasper opet neki pokojnik, nikad čula u životu – rekla je Milena.