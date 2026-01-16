Terza priznao Toši da ga je drug do srži razočarao

Robot Toša došao je u Belu kuću kako bi provjerio kakva nova zbivanja su bila ovih dana. Toša je najprije razgovarao s Borislavom Terzićem Terzom, a onda i sa Sofijom Janićijević.

- Očekivao sam da će krštenje biti na dan rođendana, ona je sve to krila, vidimo da je Munja blizak s njom i da je znao sve te informacije. Mi kad smo stigli ispred crkve bilo je dosta novinara, ovo je loš potez Munjin, katastrofalan potez. Još ne mogu da se opasuljim, razmišljam da li mogu ljudi da se prodaju za pare... I sam zna da je bio u toj situaciji zbog djeteta. Jezivo mi je to - rekao je Terza.

Ne znam da li je jezivije to što je uradio on ili ona - rekao je robot Toša.

- Krila je gdje će da se održi krštenje, prodao je informaciju, uzeo je lovu i došao tu da đipa. Ma niko nema obraz, poštovanje nula. Beba je ovde napravljena, prva beba rijalitija, katastrofa mi je ovo sve, nosiću u sebi do kraja života to ponizno stajanje u crkvi, molio sam Milicu da mi je da u ruke, ostaće mi to za cijeli život - kaže Terza.

Djeca su ukras svijeta - govorio je Toša.

- Desila se i ta svađa sa Sofijom... Negdje nema opravdanja, čovjek nije sav svoj kad pije, ja se kajem za neke stvari koje sam izgovorio u pijanom stanju, ona je dosta popila, vređala je neke ljude ovde, bio sam u šoku da se ponijela tako, volim je iskreno, sve to u meni stoji, ali da pustimo malo vremena da prođe da se to zaboravi. Ona ne misli to što je rekla... Njoj se sve skupilo i od prošle sezone, dosta uvreda je i ona pretrpjela, kao i njena porodica, sve joj se skupilo pa je tako odreagovala, izvinjava mi se svaki čas... - otvorio je dušu Terza Toši, a onda je došla Sofija koja je progovorila o njihovom sukobu.

- Izvinila sam se Terzi milion puta, ja ne znam šta mi se desilo. Mnogo toga sam prošla, svaku situaciju sam potisnula, to je eskaliralo zbog alkohola i jako mi je žao. Između mene i Terze jeste sve u redu, nije nam dobro posle svega što smo jedno drugom izgovorili. Desila se jedina velika svađa za godinu i po dana, nećemo se više nikad tako svađati. Ja koja nikog ne vređam, izvređala sam pola kuće tog jutra. Meni je krivo što mi se desilo - rekla je Sofija Toši.

Desilo se šta se desilo, izvinila si se svima kojima treba. Prenesite Janjušu da sam bio u duksu koji mi je on poklonio - govorio joj je Toša.