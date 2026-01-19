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ELITA

Otvorila dušu: Hana otkrila da joj veza propada

Ja mislim da me nikad ne bi prevario, ali mu očigledno prija da se lijepi neko za njega, rekla je

Hana Duvnjak. Instagram

E. A.

19.1.2026

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Hanu Duvnjak koja je progovorila o svojim problemima sa Neriom Ružanjijem.

Hana, šta se dešava sa tobom i Neriom? - upitao je Darko.

- Ja kao da sam sve živce pogubila kada sam ušla kroz kapiju. Ja sam već rekla Neriu da sam jako loše, najgore mi je trenutno u glavi. Prije neki dan je bila neka situacija sa Sandrom Todić, a on se kupao pored nje tada. Uroš je potegao drugu temu za stolom i rekao je meni da vidi da sam loše. Kada su i Nerio i on počeli da pričaju i da me spopadaju, stvarno mi nije bilo dobro. Međutim s Neriom su se potegle neke teme i mene iznervira jer on kaže stvari koje mogu da se protumače na 100 načina - rekla je Hana.

Šta se dešava između tebe i Neria obzirom da mi kažeš da i ti, a i on osećate da se hladite? - upitao je Darko.

- Mislim da je nas sustiglo sve što se dešavalo poslednjih tri godine. Njegov ulazak je mene ubio u pojam, nismo se vidjeli dva mjeseca uopšte. Ne znam šta nam se dešava, mislim da smo oboje u rupi iz koje ne možemo da izađemo. Definitivno ga volim najviše na svijetu i on mene, ne želim da ljudi misle da mi sad raskidamo. On neće da priča, ja ga tražim svaki dan - rekla je Hana.

Šta je to sa Todićkom? - upitao je Darko.

- Ja mislim da me nikad ne bi prevario, ali mu očigledno prija da se lijepi neko za njega. Da ja uradim 1 posto stvari koje on radi, on bi me razapeo kao Isusa Hrista. Sve u svemu, izvukli smo se mi iz mnogo većih stvari - rekla je Hana.

# ELITA
# HANA DUVNJAK
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