Nova drama u Eliti: Anita se posvađala s Lukom

Anita Stanojlović i Luka Vujović nastavili su svoj razgovor u garderoberu.

Znaš onu poslovicu "Što Bog spoji, čovjek ne razdvoji"? Ako je prava ljubav, ničija riječ nas neće razdvojiti. Pazi šta pričaš, nemoj da govoriš da gubiš povjerenje jer ti povjerenje u mene imaš sto posto. Hoću samo da me zagrliš, nisam dugo dobio zagrljaj - rekao je Luka.

- Tvoje ponašanje loše utiče na mene i ne mogu da budem ista kao prvih 15 dana - rekla je Anita.

- Ja i kad sam dobar imaš isto ponašanje. Ohladila si se, ne grliš me kao prije - rekao je Luka.

Razmišljaj o tome da li sam se ohladila - rekla je Anita.

- Znači ohladila si se, priznala si. Spolja ne izgledaš da sijaš, al iznutra sijaš. Mene je samo pitao za na i za Aneli - rekao je Luka.

- Jesi li morao da kažeš to ispred Ivana da ode i da joj kaže? Joj, j**at ću ti majku - rekla je Anita.