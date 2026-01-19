Asmin otkrio šokante detalje: Stanija je izgubila bebu

U rijalitiju „Elita 9“ isplivali su detalji iz privatnog života Asmina Durdžića, koji je u razgovoru s cimerima otvoreno govorio o svom odnosu sa Stanijom Dobrojević te otkrio bolne detalje iz njihove prošlosti.

U razgovoru s Lukom Vujovićem priznao je da su na početku veze imali velike planove i da su čekali bebu, ali da ih je ubrzo zadesio bolan gubitak.

– Kad smo se upoznali, baš smo se zaljubili i voljeli i ona je bila trudna. U šestoj sedmici je izgubila dijete i od tada nismo radili na tome – ispričao je Asmin.

Dodao je da je, kada je njegova bivša partnerica Aneli Ahmić ušla u rijaliti, radio isključivo na tome da je smiri, ali da u vezi sa Stanijom nije sve bilo idealno.

– Dvije i po godine sam bio u vezi u kojoj sam ludo volio, a nisam bio sretan – priznao je Durdžić, ističući da je Stanija doživjela medijski linč, a da on zauzvrat nije dobio ljubav kakvu je očekivao.

Podsjećamo, spekulisalo se o raznim razlozima njihovog razlaza, a Asmin je bio jasan da Maja Marinković nije uzrok.

– Stanija, koliko god da djeluje vatreno i ludo, privatno je skroz draga osoba. Mirna, povučena, ustaje u pet ujutro, joga, ne pije, ne puši. Mene je kod Aneli prvo privukao izgled, to ih sve povezuje, po izgledu su mega bombe. Po karakteru nisu iste, ja u izgled mogu biti zaljubljen dan, dva… – rekao je Durdžić i dodao:

– Stanija je top djevojka, ali napravila je dvije greške preko kojih ne mogu da pređem. Nije Maja razlog raskida sa Stanijom, razlog je zatvoren prostor – objasnio je on.