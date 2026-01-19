Ona ulazi u Elitu: Nastat će haos

Ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike i kvalitetnog zvuka. Naime, nakon Amidži šoua, sutra navečer u Eliti počinje nesvakidašnja žurka.

Naime, mega popularna pjevačica stiže u Elitu, gdje će takmičarima zapjevati svoje najveće hitove. Svakodnevno puni klubove, a sutra će pjevati učesnicima najgledanijeg rijaliti programa.

U Elitu 9 sutra, nakon Amidžija, stiže Vanja Mijatović, te nema sumnje da će cijele Šimanovce dići na noge.

Naravno, sa Vanjom će u Eliti biti i DJ Neba, koji će dodatno podgrijati atmosferu.