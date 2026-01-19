Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RIJALITI

Ona ulazi u Elitu: Nastat će haos

Naravno, sa Vanjom će u Eliti biti i DJ Neba, koji će dodatno podgrijati atmosferu

Instagram

E. A.

19.1.2026

Ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike i kvalitetnog zvuka. Naime, nakon Amidži šoua, sutra navečer u Eliti počinje nesvakidašnja žurka.

Naime, mega popularna pjevačica stiže u Elitu, gdje će takmičarima zapjevati svoje najveće hitove. Svakodnevno puni klubove, a sutra će pjevati učesnicima najgledanijeg rijaliti programa.

U Elitu 9 sutra, nakon Amidžija, stiže Vanja Mijatović, te nema sumnje da će cijele Šimanovce dići na noge.

Naravno, sa Vanjom će u Eliti biti i DJ Neba, koji će dodatno podgrijati atmosferu.

# VANJA MIJATOVIĆ
# ELITA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.