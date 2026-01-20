Treba da se zahvališ Filipu: Bora Santana otkrio nove detalje

Naredni srednji budžet Bora Santana dao je Anđelu Rankoviću.

– Tvoja jedina iskrena ljubav bila je ovdje Teodora. Još ovdje nije naišla djevojka za koju ćeš dati sve – rekao je Bora.

Srednji budžet Bora je dodijelio i Asminu.

– Srednji budžet za Asmina. On mi je uvijek davao srednji i uvijek me poštovao. Mnogi misle da si me ponižavao, ali ti si meni sve govorio u lice. Nije mi se svidjelo kada si komentarisao to što uzimam mikrofon, ja to radim zbog televizije, to mi je posao. Naš odnos je dobar, ali mi se ne sviđa što ulaziš u neke priče i previše braniš Maju. To treba da bude spontano, ona ne voli kada je neko navalentan. Prenaglašeno je braniš. Radi po srcu, to ti nije prioritet. Bilo ti je krivo zbog Filipa, što je normalno. Više si se naljutio zbog Maje nego zbog Aneli, a trebao bi biti zahvalan Filipu što ti se Maja sada približila – rekao je Bora.