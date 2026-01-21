Maja moli robota za ovu igračku: Zadrugari u šoku

Asmin Durdžić i Maja Marinković pokušali su od robota Toše da dobiju igračku lemura.

– Imam problem s Majom, pravi mi svaku noć problem. Ona ne može da spava bez svog plavog lemura – rekao je Asmin.

– Taj lemur koji ona želi izgleda kao ti – rekao je Toša.

– Molim te, Tošo, imam košmare – rekla je Maja.

– Moraš da mi pomogneš da dobije tog plavog majmuna, i liči na majmuna – rekao je Asmin.

– Može Maja da legne pored tebe dok ja ne donesem lemura – rekao je Toša.

– Nećemo da prodajemo jeftine priče. To će da bude spontano. Ti nama obećaj lemura, a mi ćemo tebi dvije tajne da kažemo – rekao je Asmin.

– Boli me uho za tajne – rekao je Toša.

– Ja bih legao već davno pored nje da nisam pravio greške. S tim ću joj dokazati da sam iskren i da se ne igram. Sve što je ona radila ovdje bio je inat, a i ja sam sve radio iz inata – rekao je Asmin.

– Ima stav kao pravi muškarac, zaštiti me, ali jeste pravio haos – rekla je Maja.

– Mi gajimo simpatije jedno prema drugom – rekao je Asmin.

– Želim da spavate jedno pored drugog i da se ne odvajate večeras – rekla je Maja.

– Ne, ne pada mi na pamet – rekla je Maja.