Informacije iz prve ruke: Dača progovorio o gorućim temama

Drvo mudrosti pozvalo je i Daču Virijevića na razgovor kako bi progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

– Šta misliš o Jovani? – upitalo je Drvo.

– Mislim da se Janjuš igrao s njom i manipulisao, kao što to radi sa svima. Napolju ima trista žena, sada radi isto to. Jovana mi je, s jedne strane, luda, a s druge strane, psiho – rekao je Dača.

– Šta misliš o Aneli i njenim bivšima? – upitalo je Drvo.

– Ušla je kao osoba da raščišćava nešto i dokaže svoju istinu, ali ona je došla do toga da je potvrdila sve Asminove riječi. Sjetio sam se da je ona hvalila Filipa prije mjesec, dva, i ovo radi u inat Maji, jer se oni nikako ne poklapaju. Vidim da i Filip radi neke stvari u inat, to moram reći. Do prije tri dana se folirao i tražio psihologa, a onda, nakon tri dana, sva ta depresija nestaje i juče ustaje i kaže: "Mi ćemo se družiti i to će se nastaviti." Šta on ima da se druži sa bivšom verenicom svog najboljeg prijatelja? On je jedan veliki folirant, glumio je dva dana i sada će da se druži sa svima. Piće sledeći utorak, a Aneli je najveća blamaža. Odjebali su je Janjuš, Asmin, Luka i ostao joj je samo Filip. Ukoliko se desi da Maja i Asmin uđu u vezu, ona će nestati sa lica zemlje zbog sujete – rekao je Dača.

– Šta misliš o Aniti i Luki? – upitalo je Drvo.

– Oni su toliki foliranti, imam informaciju da je Anita ispričala Luki sve o Relji. Meni je to rekla bliska osoba koja je bliska sa Anitom. Nakon što sam saznao da on to zna, a onako se folira, ostao sam zgrožen. Luka nema poštovanja prema Aniti jer priča sa Terzom, koji ima najgore moguće mišljenje o Aniti. Sada ću ti odati jednu tajnu. Sinoć je Luka cijelo vrijeme gledao u Maju, pa je posle toga stavio naočare, a Maja i ja smo se sve vrijeme smijali. Ljudi mogu da pogledaju žurku, njihova ljubav mi je obična lakrdija i Anita ima dva grama mozga u glavi – rekao je Dača.

– Šta misliš o Sofiji i Terzi? – upitalo je Drvo.

– Jako je delikatna situacija. Rekao sam im da mi je katastrofa, ostao sam bez riječi kada sam čuo šta Sofija njemu izgovara. Nisam mogao da vjerujem da joj je on tako lako oprostio sve i prošao preko toga. Ja znam da Sofija ne mrzi Barbaru, ali ne znam kako oni očekuju da će sutra Milica dati Barbaru njemu i njoj da budu s njom. To je postao toksičan odnos, brzo će pući i opet će se izvređati – rekao je Dača.

– Koju pjesmu želiš za tajnu koju si mi odao? – upitalo je Drvo.

– Želim pjesmu od Cece: "Bravo za tebe" – rekao je Dača.