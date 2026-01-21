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ELITA

Ovo napolju da je napravio izlomio bih ga: Luka ljut na Filipa

Gdje je muškost i gdje je stav? Stav mora da se ima, to ne može da se izgradi - pričala je Maja

Elita. Screenshot

E. A.

21.1.2026

Maja Marinković, Asmin Durdžić, Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko su opleli po Filipu Đukiću i njegovom ponašanju.

- Mene nervira jer je mene naveo kao pokvarenu. Ja sam dečka, imam novi odnos, a ti mene navodiš da sam ispala pokvarena prema Maji. Sad kad sam ušla u priču sa Reljom, on priča o tome i šta je bilo, a ja u vezi i vraća se na naš odnos - govorila je Anita.

On je najveći folirant u kući - dodao je Asmin.

- On ne zna našu temu da komentariše, nego nabije naočare i kačet, a onda ćuti. Mogu i ja tako ili da plačem kao ova žrtvica. Pukla sam. Odvratno, bez karaktera, bez stava i bez muškosti. Šta bi bilo sutra u diskoteci da priđe neki mangup i kako će da je zaštiti? Pobeći će kao k*rva. Meni se to dešavalo, a ovaj (Filip Car) izlomi pola kafane. Ja ne znam gdje on izlazi i kako to funkcioniše - nastavila je Maja.

- Mene samo nervira što on mene spominje sad - rekla je Anita.

- Gdje je muškost i gdje je stav? Stav mora da se ima, to ne može da se izgradi -  pričala je Maja.

- Ja sam u novom odnosu i to je tako kako je. Meni ovo napolju da je napravio, izlomio bih ga kao konja, a Asmin ono da mi je napravio napolju, ali to zbog mog kompleksa - govorio je Luka.

# ELITA
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