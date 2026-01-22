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IGRICA U ELITI

Veliki šef otkrio učesnicima da je pravo vrijeme da pokažu svoj trud

Draga Elito, kao što znate, Bora je imao ove sedmice zadatak da izabere Odabrane na osnovu toga ko je najsposobniji da odabere performans, navedno je

Bora Santana. Instagram

E. A.

22.1.2026

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bijele kuće, a ovonedjeljni vođa, Bora Santana, otkrio je o čemu se radi.

- Draga Elito, kao što znate, Bora je imao ove sedmice zadatak da izabere Odabrane na osnovu toga ko je najsposobniji da odabere performans. Sada je vrijeme da svi čujete kakav će zadatak dobiti Odabrani. Naime, svako od njih treba da pripremi kratki plesni nastup, jednu pjesmu i glumački zadatak. Svrha je da pokažete nekoliko različitih raspoloženja. Pozdrav, Veliki šef. Audicija će se održati u subotu. Pozdrav, Veliki šef. - glasilo je u pismu.

# BORA SANTANA
# ELITA
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