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LJUBAV JE NA SELU

Viktorija nakon finala šoua otkrila: "Tomislav i ja nismo u kontaktu, nikako ne idemo zajedno"

Moje iskustvo bilo je jako dobro. Naučila sam neke stvari koje do sada nisam znala - rekla je Viktorija za RTL.hr

Viktorija. Instagram

E. A.

23.1.2026

Iako je u emisiju došla u potrazi za ljubavlju, Viktorija ističe da je iz showa izašla bogatija za nešto jednako vrijedno – iskrena prijateljstva.

Sudjelovanje u 18. sezoni emisije "Ljubav je na selu" Viktoriji je, kako kaže, donijelo jedno od najpozitivnijih iskustava u životu. Iako u show nije ušla bez očekivanja, priznaje da je boravak na farmi iskoristila za osobni rast, učenje i nova poznanstva.

- Moje iskustvo bilo je jako dobro. Naučila sam neke stvari koje do sada nisam znala - rekla je Viktorija za RTL.hr, dodajući kako joj je dinamičan tempo snimanja i život na selu donio novu energiju i drugačiju perspektivu.

Iako je u emisiju došla u potrazi za ljubavlju, Viktorija ističe da je iz showa izašla bogatija za nešto jednako vrijedno – iskrena prijateljstva.

- Drago mi je što sam upoznala Tomislava, Seidu, Ninu i Iris - naglasila je, istaknuvši da su joj upravo ti odnosi ostali u najljepšem sjećanju.

Posebno joj je bilo drago kada ju je farmer Tomislav odabrao za zajedničko putovanje koje je trebalo produbiti njihov odnos.

- Drago mi je što me Tomislav odabrao da idem s njim na putovanje. Bila sam jako sretna i bilo mi je zanimljivo s njim -  prisjetila se Viktorija.

Tomislav i Viktorija. Instagram

- Iskreno da vam budem, Tomislav i ja nikako ne idemo zajedno - rekla je u razgovoru za RTL.hr, objašnjavajući kako su njihove razlike jednostavno prevelike.

- On je u svom nekom svijetu, ja imam svoj stil i uopće se ne poklapamo što se tiče ljubavnih odnosa - dodala je.

Otkrila je i da danas više nisu u kontaktu.

- Tomislav i ja više nismo u kontaktu - kratko je poručila.

# LJUBAV JE NA SELU
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