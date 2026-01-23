Viktorija nakon finala šoua otkrila: "Tomislav i ja nismo u kontaktu, nikako ne idemo zajedno"

Iako je u emisiju došla u potrazi za ljubavlju, Viktorija ističe da je iz showa izašla bogatija za nešto jednako vrijedno – iskrena prijateljstva.

Sudjelovanje u 18. sezoni emisije "Ljubav je na selu" Viktoriji je, kako kaže, donijelo jedno od najpozitivnijih iskustava u životu. Iako u show nije ušla bez očekivanja, priznaje da je boravak na farmi iskoristila za osobni rast, učenje i nova poznanstva.

- Moje iskustvo bilo je jako dobro. Naučila sam neke stvari koje do sada nisam znala - rekla je Viktorija za RTL.hr, dodajući kako joj je dinamičan tempo snimanja i život na selu donio novu energiju i drugačiju perspektivu.

Iako je u emisiju došla u potrazi za ljubavlju, Viktorija ističe da je iz showa izašla bogatija za nešto jednako vrijedno – iskrena prijateljstva.

- Drago mi je što sam upoznala Tomislava, Seidu, Ninu i Iris - naglasila je, istaknuvši da su joj upravo ti odnosi ostali u najljepšem sjećanju.

Posebno joj je bilo drago kada ju je farmer Tomislav odabrao za zajedničko putovanje koje je trebalo produbiti njihov odnos.

- Drago mi je što me Tomislav odabrao da idem s njim na putovanje. Bila sam jako sretna i bilo mi je zanimljivo s njim - prisjetila se Viktorija.