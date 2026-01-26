Opet je ponizio: Čeka se reakcija Stanije

U toku „Mićine igre istine“ došlo je do rasprave zbog ocjena koje je žiri dodijelio tokom audicije za „Talent show“.

– Mića nije bio pristrasan kod velikih ocjena. Miki nije bio dobar u žiriju. Imao sam osjećaj da si kod mene bio pristrasan s malim, ali opravdano – rekao je Asmin.

– Htio sam da ti dam pet, ali mi je Jakšićka nekako bila dominantnija – rekao je Mića.

– Mislim da Miki i Ilija nisu bili dobri u žiriju, Bora je svakako prepisivao. Od ovih mladih pjevačica niko ne zna da pjeva, sreća je samo što dobro izgledaju. Niste ocjenjivali trud, hrabrost i energiju. Uroš, da je bio žensko, ne bi pobijedio. Po meni bi bilo realno da je Uroš prvi, Maja druga i Aneli treća – rekao je Asmin.

– Mića je pokušao da Aneli ugura u pobjedu – rekao je Sale.

– Maja je snimila Stanijinu pjesmu bolje nego Stanija, jer je ona pjevala na plejbek – rekao je Asmin.

– Anđelo, zašto misliš da su Matorini performansi usmjereni prema tebi? – pitao je Mića.

– Naravno da jesu! Teodora Džehverović u prvoj pjesmi ne pleše, vozi se na motoru i ne postoji plesna tačka. Ta pjesma nije za plesnu tačku, moglo je milion drugih pjesama da se izvede. To je direktna provokacija prema meni. U trećem performansu je više imitirala Kačavendu, ali opet, od tri tačke u dvije spomeneš svog neprijatelja… – rekao je Anđelo.