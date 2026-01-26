Haos u Eliti: Maja poludjela zbog ove situacije

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je s Majom Marinković u „Šiša baru“ o aktuelnim dešavanjima u Bijeloj kući.

– Šta se desilo sinoć kada si vidjela poklone? – pitao je Darko.

– To je prirodna reakcija, ali sam se kulturno zahvalila ljudima. Ja nisam s njim u vezi, niti u potencijalnom odnosu, niti me to zanima. Mene takve stvari ne zbližavaju. Nisu to odnosi kakvi su bili Janjuš i ja ili Filip i ja. Anđelo i Anita su imali poklone od početka do kraja, pa ništa nije bilo mjerilo. Vidjela sam slike Aneli i Anđela i prelijepi su. Ne želim sebe dovoditi u takve situacije. Ako se s nekim družim – družim se – rekla je Maja.

Darko ju je zatim upitao čime je povrijedila Asmina tokom ankete.

– To je moj stav. Rekla sam da je psihopata i manijak, jer on to ima u sebi. Umije da bude dobar i da me zaštiti, ali mene ljubavna konotacija ne zanima. On je poludio jer sam šetala u tangama dok me Luka gledao. Mene Luka ne zanima i ne petljam se u taj odnos – istakla je Maja.

Na pitanje kako komentariše to što joj je dao prednost u odnosu na Staniju, Maja je bila jasna:

– Nisam za to da on pljuje Staniju. Ako želi nekoga osvojiti, uradit će sve za tu osobu. Ušao je ovdje zauzet i veličao tu ljubav. Mene crveni karton ne zanima, za mene su oni zajedno – rekla je ona, pa se osvrnula i na Aneli:

– Zbog koga ja da se svađam? Nisam to očekivala od nje. Njena energija mi prija i bilo mi je krivo zbog onoga što je uradila. Filip Đukić nije vrijedan da se ja zbog njega svađam s njom. Čudno mi je što više ne razgovaramo – zaključila je Maja.