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OGLASILA SE NA TIKTOKU

Video / Zvijezda u suzama otkrila zastrašujuće vijesti

Prestravljena sam. Strašno je, ali moramo to da uradimo, jer rak grlića materice nije nešto s čime se treba šaliti, navela je

Zvijezda rijaliti programa u SAD "Jersey Shore", Nikol "Snuki". Instagram

E. A.

27.1.2026

​Zvijezda rijaliti programa u SAD "Jersey Shore", Nikol "Snuki" Polici kroz suze je otkrila da je tokom nedavne ljekarske kontrole dobila izuzetno uznemirujuće zdravstvene vijesti, povezane s mogućim rakom grlića materice.

Polici (38) se oglasila na TikToku, gdje je ispričala da se već gotovo četiri godine bori s abnormalnim PAPA testovima i prekanceroznim ćelijama, zbog čega je morala da prođe kroz neprijatan pregled i biopsiju.

- Stigli su rezultati, doktor me je pozvao i rekao: 'Ne izgleda baš dobro'. Pronašao je kancerogene ćelije na vrhu mog grlića materice - rekla je Snuki, dodajući da će sada morati da ide dodatnu biopsiju u opštoj anesteziji, kako bi se stanje detaljnije ispitalo.

- Prestravljena sam. Strašno je, ali moramo to da uradimo, jer rak grlića materice nije nešto s čime se treba šaliti - poručila je ona.

Vidno potresena, Polici je objasnila da bi, ukoliko i drugi nalazi budu loši, mogla da se suoči s histerektomijom - potpunim uklanjanjem materice.

- Očigledno je da sam završila s rađanjem djece, ali kao ženi, sama pomisao na histerektomiju je tužna i zastrašujuća - priznala je.

- Pomisliti da više neću moći da imam djecu - mislim da me to najviše slama - iskrena je Snuki.

Snuki ima troje djece sa suprugom Džionijem Lavalom - Lorenca (13), Đovanu (11) i Anđela (6). Istakla je da joj je, uprkos strahu, zdravlje prioritet.

- Ali uradiću sve što treba da bih bila zdrava i sigurna i da bih bila tu za djecu koju već imam - rekla je.

Dodala je da je uplašena i u panici, ali da se nada da će njeno javno obraćanje pomoći drugim ženama koje prolaze kroz slične situacije. Takođe je priznala da je ranije odlagala redovne ginekološke preglede - iz straha.

- Doktor me stalno opominje jer sam čekala. Odlagala sam termine jer sam znala da rezultati možda neće biti dobri, ali i zato što nisam željela da prolazim kroz bol i stres - iskreno je kazala.

Na kraju je apelovala na žene da redovno rade PAPA testove i da ne ignorišu pozive ljekara.

- Ovim snimkom želim da podignem svijest - idite na PAPA testove. Ako vas doktor pozove da ponovite pregled, uradite to. Provjerite da ste dobro i spriječite loše stvari, poput raka grlića materice - poručila je ona, a prenosi "CDM".

# NIKOL SNUKI
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