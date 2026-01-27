Video / Zvijezda u suzama otkrila zastrašujuće vijesti

​Zvijezda rijaliti programa u SAD "Jersey Shore", Nikol "Snuki" Polici kroz suze je otkrila da je tokom nedavne ljekarske kontrole dobila izuzetno uznemirujuće zdravstvene vijesti, povezane s mogućim rakom grlića materice.

Polici (38) se oglasila na TikToku, gdje je ispričala da se već gotovo četiri godine bori s abnormalnim PAPA testovima i prekanceroznim ćelijama, zbog čega je morala da prođe kroz neprijatan pregled i biopsiju.

- Stigli su rezultati, doktor me je pozvao i rekao: 'Ne izgleda baš dobro'. Pronašao je kancerogene ćelije na vrhu mog grlića materice - rekla je Snuki, dodajući da će sada morati da ide dodatnu biopsiju u opštoj anesteziji, kako bi se stanje detaljnije ispitalo.

- Prestravljena sam. Strašno je, ali moramo to da uradimo, jer rak grlića materice nije nešto s čime se treba šaliti - poručila je ona.

Vidno potresena, Polici je objasnila da bi, ukoliko i drugi nalazi budu loši, mogla da se suoči s histerektomijom - potpunim uklanjanjem materice.

- Očigledno je da sam završila s rađanjem djece, ali kao ženi, sama pomisao na histerektomiju je tužna i zastrašujuća - priznala je.

- Pomisliti da više neću moći da imam djecu - mislim da me to najviše slama - iskrena je Snuki.

Snuki ima troje djece sa suprugom Džionijem Lavalom - Lorenca (13), Đovanu (11) i Anđela (6). Istakla je da joj je, uprkos strahu, zdravlje prioritet.

- Ali uradiću sve što treba da bih bila zdrava i sigurna i da bih bila tu za djecu koju već imam - rekla je.