Mina Vrbaški kreće da raskrinkava: Provalila tajni plan Anite i Luke

Mina Vrbaški je raskrinkala sve kockice i shvatila da Luka Vujović i Anita Stanojlović pokušavaju da je iskoriste kako bi se oprali od njezine navodne afere sa Reljom Popovićem.

Mina tvrdi da je Luka smislio cijelu priču kako bi skrenuo pažnju sa svega što se dešavalo, znajući da će doći trenutak kada će morati da se izjasni o tome kome više vjeruje – Ani ili Dači.

- On je napravio priču samo da me zaplaši. Ja sam rekla da znam momke, jedan mi se uvijek javi... On sad kaže da sam bila 15 dana neverna, a mi (Viktor i ja) smo 15 dana bili odvojeni. Ja sam Ani pričala o svom bivšem, o tome kako je završio naš odnos, ali nisam ništa rekla što bi moglo da mi škodi - izjavila je Mina.

Mina smatra da Luka i Anita pokušavaju da prebace odgovornost na nju.

- Mislim da svoja nedjela žele da svale na mene - rekla je.

Ona također ističe da je Viktor, njen trenutni partner, sve znao, ali nije želio da se miješa u njen odnos sa Anitom. Mina je otkrila i da je Anita u početku pričala kako ima priče koje će „zadrmati cijeli Balkan“. Iako je priča o Relji počela da se razvija, Mina je rekla da se sve smirilo nakon što je Dača upozorio Anitu i Luku.

- Dača je govorio Aniti da smiri Luku i zvao me da kaže Aniti da može da zaustavi ovu priču, ali da ne dira njega - dodala je Mina.

Takođe, Mina je napomenula da su s vremena na vrijeme bile u konfliktu s Anitom, ali da je, i pored svega, uvijek govorila istinu Viktorovom.

Na kraju je dodala kako Anita često spominje da je Luka tera da našteti sebi, ali Mina vjeruje da Luka pokušava da okrene cijelu priču i prebacuje krivicu na nju.