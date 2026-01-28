Aneli dala svoju prognozu: Njihova veza neće opstati

Naredna koja je došla u Rajski vrt kako bi porazgovarala sa Drvetom mudrosti bila je Aneli Ahmić.

Aneli, kako se osjećaš ovih dana? - upitalo je Drvo.

- Ništa pretjerano. Juče smo imali žurku, ove sedmice sam ponovo u izolaciji. Jedino me čudi kako sa tobom, Drvo, nisam u izolaciji završila - kazala je Aneli.

Kako gledaš na sukobe Neria i Hane? - upitalo je Drvo.

- Izbjegavam da pratim to. Oni se ili skrivaju od mene kad se svađaju, ili ja to ne ispratim kad se dešava. Učesnici mi to prenose. Ja te rasprave ne čujem, a kad ih čujem, pokušavam da ne gledam u njih tokom toga. Sve to radim zbog Neria. Rada mi je rekla da su u svađi i da kada su u svađi, Nerio sjedne pored mene. Nisam to skontala, pa sam pitala Neria da li je u svađi sa njom, a on mi je rekao: „Nešto malo smo u svađi“. Neko je pitao Hanu u kakvom je odnosu sa Neriom, da li su bili u svađi, a ona je to negirala. Zatekla sam Neria u Pabu, djelovalo mi je kao da nešto sa mnom želi da priča. Bio je sav snužden. Ja se ne sladim tim problemima, ali moram da kažem da od momenta kada je Hana ovdje ušla, on više nije isti, to je činjenica. Imali smo priliku da vidimo da je Nerio veoma dobar dečko. Oni neće ostati zajedno. Ne kažem da će se to desiti ovdje, misleći na njihov raskid, ali od njihove budućnosti nema ništa - kazala je Aneli.



